Доработка Shop CMS + переезд на другой хост

Ищем специалиста по Drupal для постоянного сотрудничества. Есть дизайн новостного сайта. Нужно поставить на Drupal. Прошу указать диапазон цен, а также обязательно ссылка на портфолио. Если Вы постоянно ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо довести магазин до финиша, как по дизайну так и по программной части.
Вот то,что нужноизменить.
По Дизайну.
1. Выдилить в меню местонахождение, на пример выдилить текст жирным и белым текстом тот раздел, в котором сейчас находишся - в общем сделать полноценное меню.
2. Изменить цвет цены на более тёмный, на такой же как и кнопка со стрелкой (добавить в корзину)
3. Поправить таблицу с контактами и стрелками в шапке и стрелками в товарах. - тут сложно объяснить, напишу в личку.
ПРОГРАМИСТАМ.
1..
2.. Написать новый или доработать старые модули оплаты, они тупят конкретно, на пример клиент получает письмо без реквизитов банка, без ФИО и.т.д.
3. Сделать личный кабинет нормальным, упорядоченым и более симпотичным чем он есть сейчас.
4. 3. При выборе оплаты заказа ЯД,WM, или по квитанции сбербанка - не пересчитывается добавленный процент, это нужно поправить, в самом магазине считает всё правильно,
но вот письмо со счётом которое получает клиент, пересчёта на % не имеет и итоговая сумма меньше на добавленный %. Так же ни в заказе, ни в письме для клиента не отображаются номера кошельков WM и ЯД, это то же нужно поправить.
5. Необходимо написать модуль оплаты которым я могла бы сама управлять, на пример мне нужно добавить реквизиты пластиковой карты, но такого модуля нет, а мне он нужен.
6. Необходимо написать модуль при помощи которого можно делать скидку по категориям товаров и так же возможность делать скидку на весь товар одновременно.
7. Нужна возможность рассылки новостей не только подписчикам новостей, но и просто зарегистрированным пользователям.
8. Удалить ссылку специальные цены
9. При регистрации клиента-пользователя необходимо сделать обязательные поля для заполнения.
а. Имя
б. Фамилия
г. Отчество
д. Адрес
е. Телефон.
10. Начать отсчёт заказов не с того что есть в магазине, а с № 4987
Хочу узнать вашу цену.
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