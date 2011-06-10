Доработка Shop CMS + переезд на другой хост

Необходимо довести магазин до финиша, как по дизайну так и по программной части.

Вот то,что нужноизменить.

По Дизайну.

1. Выдилить в меню местонахождение, на пример выдилить текст жирным и белым текстом тот раздел, в котором сейчас находишся - в общем сделать полноценное меню.

2. Изменить цвет цены на более тёмный, на такой же как и кнопка со стрелкой (добавить в корзину)

3. Поправить таблицу с контактами и стрелками в шапке и стрелками в товарах. - тут сложно объяснить, напишу в личку.

ПРОГРАМИСТАМ.

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2.. Написать новый или доработать старые модули оплаты, они тупят конкретно, на пример клиент получает письмо без реквизитов банка, без ФИО и.т.д.

3. Сделать личный кабинет нормальным, упорядоченым и более симпотичным чем он есть сейчас.

4. 3. При выборе оплаты заказа ЯД,WM, или по квитанции сбербанка - не пересчитывается добавленный процент, это нужно поправить, в самом магазине считает всё правильно,

но вот письмо со счётом которое получает клиент, пересчёта на % не имеет и итоговая сумма меньше на добавленный %. Так же ни в заказе, ни в письме для клиента не отображаются номера кошельков WM и ЯД, это то же нужно поправить.

5. Необходимо написать модуль оплаты которым я могла бы сама управлять, на пример мне нужно добавить реквизиты пластиковой карты, но такого модуля нет, а мне он нужен.

6. Необходимо написать модуль при помощи которого можно делать скидку по категориям товаров и так же возможность делать скидку на весь товар одновременно.

7. Нужна возможность рассылки новостей не только подписчикам новостей, но и просто зарегистрированным пользователям.

8. Удалить ссылку специальные цены

9. При регистрации клиента-пользователя необходимо сделать обязательные поля для заполнения.

а. Имя

б. Фамилия

г. Отчество

д. Адрес

е. Телефон.

10. Начать отсчёт заказов не с того что есть в магазине, а с № 4987

Хочу узнать вашу цену.