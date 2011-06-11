Разработать сайт на Неткате

Ошибки авторизации и фильтр Битрикса 1С 1. Авторизация типа вход клиентов не работает. выдает ошибка 504 Gateway Time-out (Мы скоро планируем переезд на другой хостинг, дело в том что ранний хостинг нарушает сайт) 2. Фильтр товаров не работает. Сайт ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт на Неткате (версия Business).
Новости, Каталог, Дилеры, Стандартные страницы
Из необычного: обновление каталога из xml файла по крону.
ТЗ прикреплено.
Надо будет отверстать шаблоны и установить их на движок в соответствии с требованиями ТЗ,
Сроки 5-7 дней.
Интересует стоимость работ.
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