Исправления ошибки в блоге на Wordpress

$5
Системы управления (CMS)Завершен2 заявки136 просмотров
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Блог на Worpress. Не загружаются картинки. Нужно исправить глюк. Задание отдам тому, кто дешевле всех за него возьмется. Самому разбираться времени нет.

WordPress
13 лет назад
Avangardman
Александр 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 отзывов
Выбранный исполнитель
MasterJedi
Вадим 
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$5
1 день
Настоящий специалист в своем деле! Не только отлично справился с поставленной задачей, но и объяснил все на высшем уровне. Мои рекомендации.
Очень доволен сотрудничеством с Александром. Отличный заказчик и вежливый собеседник.
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