Необходимо разработать ряд модулей для DLE 9.3

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка124 просмотра
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Здравствуйте.

Требуется разработать ряд сложных и не сложных модулей, парсеров, хаков и дополнений для одного проекта под DLE 9.3. Все макеты сверстаны под DLE 9.3 и сама система установлена. Задача исполнителя изучить ТЗ, просмотреть макеты и отверстанные шаблоны и запрограммировать все необходимые функции.

Все подробности в прикрепленном ТЗ. При возникновении вопросов прошу писать в ЛС.

Прошу предлагать адекватные цены и сроки разработки.

P.S. Кому необходимо макеты всех страниц можете скачать отсюда - http://narod.ru/disk/16184225001/Export.rar.html, но напоминаю, что все эти макеты уже сверстаны под DLE 9.3.

13 лет назад
mc_janik
53 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
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