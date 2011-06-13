Необходимо разработать ряд модулей для DLE 9.3

Нужно обновить джумлу до текущей версии и провести ревизию CMS. сайт www.sovmed.ru
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Требуется разработать ряд сложных и не сложных модулей, парсеров, хаков и дополнений для одного проекта под DLE 9.3. Все макеты сверстаны под DLE 9.3 и сама система установлена. Задача исполнителя изучить ТЗ, просмотреть макеты и отверстанные шаблоны и запрограммировать все необходимые функции.
Все подробности в прикрепленном ТЗ. При возникновении вопросов прошу писать в ЛС.
Прошу предлагать адекватные цены и сроки разработки.
P.S. Кому необходимо макеты всех страниц можете скачать отсюда - http://narod.ru/disk/16184225001/Export.rar.html, но напоминаю, что все эти макеты уже сверстаны под DLE 9.3.
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