Интеграция платежей в основные CMS

$2300
Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок375 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день!

Платежный интегратор OnPay.ru объявляет тендер на создание модулей для приема платежей через систему Onpay.ru для интернет-магазинов написанных на CMS

1 NetCat

2 HostCMS

3 UMI.CMS

4 AMIRO.CMS

5 CMS S.Builder

6 ABO.CMS

7 DJEM

8 PHPShop

9 WordPress - написан

10 MODx CMS / CMF

11 TYPO3

12 CMS Made Simple

13 RBC Contents

Функционал модуля должен быть аналогичен и описание оформлено в том же виде что и здесь - http://onpay.ru/joomla/

Требования:

- этот модуль можно просто встроить в программу

- ВАЖНО этот модуль внятно документирован

- у модуля открытый код

- модуль будет раздаватся всем бесплатно

Описание API - http://onpay.ru/api/ http://onpay.ru/api/payment_links/ http://onpay.ru/api/Merchant_API_in/

По желанию будут указаны контакты автора (без ссылок) ...что приведет к нескончаемому потоку клиентов!

За каждый модуль платим 5000WMR.

Детали - в скайпе (de-mum).

ВНИМАНИЕ:

Проект открываю еще на месяц.

Если вам интересна работа - будьте добры постучаться в скайп или написать развернутый комментарий. Комментарии типа "возьмусь" и "***" мне не нужны.

12 лет назад
demum
Глеб 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
  • Похожие заказы

  • Наполнить сайт статьями (joomla)

    $250

    Требуется наполнить сайт coscos(dot)ru статьями, материалы в виде doc файлов с изображениями. Верстка не сложная, есть в примерах размещенных статьях. Опыт работы с joomla 1.5, самостоятельный и уверенный css и работа с графикой(оптимизация изображений). Обязательно ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)15 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Необходимо разработать ряд модулей для DLE 9.3

    Здравствуйте. Требуется разработать ряд сложных и не сложных модулей, парсеров, хаков и дополнений для одного проекта под DLE 9.3. Все макеты сверстаны под DLE 9.3 и сама система установлена. Задача исполнителя изучить ТЗ, просмотреть макеты и ...

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • MODx evo + snippet Ditto

    Найти ошибку в вызове сниппета Дитто: [!Ditto?startID=`2` &amp;summarize=`100` &amp;format=`json` &amp;dateFormat=`%d-%m-%Y` &amp;dateSource=`pub_date`!] Не смотря на то что сорс даты должен был бы браться из паб даты, она упорно берется из даты создания дока сниппетом дитто 2.1 Кто найдет проблему ...

    MODX
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Модуль на Drupal

    1 ) Модуль для сайта (Drupal) компании по услугам удаленных личных ассистентов. 2) Подключить E-pay Подробнее в ICQ: 1194314 Бюджет 6000. Подробное ТЗ высылаю потенциальным кандидатам. Макеты можно глянуть здесь: http://zalil.ru/upload/31265634

    Drupal
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сайт-визитка на Joomla

    $150

    Есть 1 psd макет, типовой для всех страниц сайта. Есть ТЗ. Нужно сверстать, зашаблонить и привязать к Джумле 1.5 (настройка страниц) Всё стандартно. Работу проделать на вашем хосте, показать результат. После этого я провожу оплату, и вы переносите ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Разработать сайт на Неткате

    Сайт на Неткате (версия Business). Новости, Каталог, Дилеры, Стандартные страницы Из необычного: обновление каталога из xml файла по крону. ТЗ прикреплено. Надо будет отверстать шаблоны и установить их на движок в соответствии с требованиями ТЗ, Сроки 5-7 дней. Интересует стоимость работ.

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Ошибки авторизации и фильтр Битрикса 1С

    Ошибки авторизации и фильтр Битрикса 1С 1. Авторизация типа вход клиентов не работает. выдает ошибка 504 Gateway Time-out (Мы скоро планируем переезд на другой хостинг, дело в том что ранний хостинг нарушает сайт) 2. Фильтр товаров не работает. Сайт ...

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад