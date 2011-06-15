Интеграция платежей в основные CMS

Добрый день!

Платежный интегратор OnPay.ru объявляет тендер на создание модулей для приема платежей через систему Onpay.ru для интернет-магазинов написанных на CMS

1 NetCat

2 HostCMS

3 UMI.CMS

4 AMIRO.CMS

5 CMS S.Builder

6 ABO.CMS

7 DJEM

8 PHPShop

9 WordPress - написан

10 MODx CMS / CMF

11 TYPO3

12 CMS Made Simple

13 RBC Contents

Функционал модуля должен быть аналогичен и описание оформлено в том же виде что и здесь - http://onpay.ru/joomla/

Требования:

- этот модуль можно просто встроить в программу

- ВАЖНО этот модуль внятно документирован

- у модуля открытый код

- модуль будет раздаватся всем бесплатно

Описание API - http://onpay.ru/api/ http://onpay.ru/api/payment_links/ http://onpay.ru/api/Merchant_API_in/

По желанию будут указаны контакты автора (без ссылок) ...что приведет к нескончаемому потоку клиентов!

За каждый модуль платим 5000WMR.

Детали - в скайпе (de-mum).

ВНИМАНИЕ:

Проект открываю еще на месяц.

Если вам интересна работа - будьте добры постучаться в скайп или написать развернутый комментарий. Комментарии типа "возьмусь" и "***" мне не нужны.