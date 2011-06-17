Правки на джумле

Системы управления (CMS)Закрыт9 заявок149 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день. Необходимы мелкие доработки сайта на джумле. Желателен хороший опыт работы с данной CSS.

12 лет назад
WiseTranslator
Юрий 
55 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва