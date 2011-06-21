Шаблон для Joomla

Добрый день! Платежный интегратор OnPay.ru объявляет тендер на создание модулей для приема платежей через систему Onpay.ru для интернет-магазинов написанных на CMS 1 NetCat 2 HostCMS 3 UMI.CMS 4 AMIRO.CMS 5 CMS S.Builder 6 ABO.CMS 7 DJEM 8 PHPShop 9 WordPress - написан 10 MODx CMS / ...
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Добрый день.
Есть простой сайт на Joomla
Для него из PSD нужно сделать шаблон.
Сайт - http://zbvk.ru/
Дизайн в прикрепленном файле.
Жду ваших предложений.
Пишите строго в проект, с выбранным исполнителем свяжусь сам.
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