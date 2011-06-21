Шаблон для Joomla

Системы управления (CMS)Завершен7 заявок245 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день.

Есть простой сайт на Joomla

Для него из PSD нужно сделать шаблон.

Сайт - http://zbvk.ru/

Дизайн в прикрепленном файле.

Жду ваших предложений.

Пишите строго в проект, с выбранным исполнителем свяжусь сам.

Joomla
12 лет назад
iacek
Иван 
40 летГермания
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
amelkov-andrew
Андрей 
43 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
5 отзывов
12 лет назад
$20
2 дня
Доволен работой с Андреем. Сделал все качественно и раньше оговоренного срока. Планирую работать и дальше с Андреем. Рекомендую. С уважением, Иван Я.
Все задачи были поставлены ясно,оплата была произведена вовремя.Заказчик был постоянно на связи.Спасибо было приятно работать.Отличный заказчик