Сайт на джумле. Мелкие изменения

Здравствуйте. Есть сайт http://tst.enter.in.ua/ Нужно красиво отформатировать на нем контент (все пункты главного раздела и меню) Под "красиво отформатировать" подразумевается сделать везде одинаковые шрифты, поправить отступы, выравнивание и т.д. Все предложения пожалуйста только сюда. Работу нужно сделать ДО воскресенья. Спасибо