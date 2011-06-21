Сайт на джумле. Мелкие изменения

Системы управления (CMS)Завершен9 заявок182 просмотра
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Добрый день, коллеги !

Есть сайт на джумле.

В него нужно внести мелкие изменения

( мелкие дороботки дизайна, незначительный правки в коде)

тз есть, вышлю в личку + адрес сайта

напишите сроки и цены от ....

12 лет назад
myartlife
Максим 
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
lebedev-sergey
Сергей 
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
28 отзывов(-2)
12 лет назад
$20
1 день
Все сделали как хотелось Обязательно продолжу работать с Сергеем Всем рекомендую