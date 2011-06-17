Настроить форум phpbb 3.0.8

Здравствуйте!

Форум установлен – нужна только настройка + в дизайне убрать пару линий и т д

начал сам , но нету времени разбиратся так как первый раз – и уходит много времени.

forum.shkolniki.com.ua

Професионалу на пол часа работы. Если сумеет кто как то поставить туда какую то систему для создания в темах форума – конкурсов с возможностью голосования одн раз с одного айпи ну и т д – стандартно – подщот голосов и т д

Доплата за конкурсы отдельно.

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ЧІ7-ЗЗ5-72І