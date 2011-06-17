Настройка Wordpress

У меня возникли после натяжки дизайна с индексацией в Я.

Страницы как-то попадают в Я в виде /?p=128, но на самом деле страницы имеют другой адрес и вид...

Нужно разобраться с настройками, проверить весь код и найти ошибки. Далее их исправить.