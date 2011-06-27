Лёгкая CMS на PHP

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать небольшую CMS, задача которой, управлять информационной частью сайта хостинг-компании.
Дизайн и вёрстка остаются прежними. В данный момент сайт частично управляется средствами биллинга rootpanel (rootpanel.ru)
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Необходимо сделать привязку к существующим статическим HTML шаблонам: шапка, подвал и стили.
Необходимо реализовать следующий функционал:
- управление статическими страницами
- конструктор тарифов (парсер из csv) + управление HTML-шаблонами групп тарифных планов.
- FAQ
- Новости
- Форма обратной связи
- Поддержка 2-ух языков (в клиентской части)
- ЧПУ
- Админ-панель для
Существующий функционал сайта(coolvds.com) остаётся без изменений. Основная задача проекта - это легкая и быстрая CMS.
Оставляйте Ваши ценовые предложения и сроки реализации.
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