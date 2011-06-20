Сверстать шаблон Joomla

Системы управления (CMS)Закрыт8 заявок163 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

В приложении jpg файлы. (главная страница и одна из внутренних)

psd вышлю по запросу.

Необходимо сверстать данный шаблон для Joomla, установить движок на хостинг и настроить для работы.

Оплата: WM по факту исполнения - проблем с оплатой никогда не возникало (см. отзывы)

Joomla
12 лет назад
Ales-Kras
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
  • Похожие заказы

  • Верстка и интеграция PSD шаблона на битрикс

    $300

    Здравствуйте! Требуется: Интегрировать готовый дизайн на Битрикс стандарт.(Главная страница, внутренняя страница, форум, блог, фотогалерея) Все компоненты должны быть сделаны под дизайн. Необходимо чтобы сайт выглядел как на дизайне. Необходима так же настройка модулей: 1.Необходимо сделать форму загрузки файлов ...

    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сайт на Wordpress

    $100

    Работа для тех, кто хорошо знает / программирует под Wordpress. Надо: - Найти в сети фришный новостной шаблон templatic.com/demos/?theme=newstime - Поставить его себе на хостинг - Вычистить из него ненужные ссылки, баги и проверить на отсутствие всяких проблем ) - ...

    WordPressСайт на WordPress
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Решить проблему с кодировкой на сайте под Joomla

    Проблема заключается в том, что после того как я установил ЧПУ через АртиоСеф на страницах в метатегах вместо текста "????????????" вопросики, поэтому когда я публикую ссылку вконтакте тоже вопросики вот http://vkontakte.ru/rusfanat Может кто скажет ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Программинг WP e-commerce

    $100

    Требуется доработка e-commerce. Необходимо изменить отображение в каталоге "Цену вариации". И другие небольшие дополнения в элемент каталога. Подробности при обсуждении стоимости и сроков доработки.

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Шаблон для Joomla

    Добрый день. Есть простой сайт на Joomla Для него из PSD нужно сделать шаблон. Сайт - http://zbvk.ru/ Дизайн в прикрепленном файле. Жду ваших предложений. Пишите строго в проект, с выбранным исполнителем свяжусь сам.

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Настроить форум phpbb 3.0.8

    $5

    Здравствуйте! Форум установлен – нужна только настройка + в дизайне убрать пару линий и т д начал сам , но нету времени разбиратся так как первый раз – и уходит много времени. forum.shkolniki.com.ua Професионалу на пол часа работы. Если ...

    PHP
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Настройка Wordpress

    У меня возникли после натяжки дизайна с индексацией в Я. Страницы как-то попадают в Я в виде /?p=128, но на самом деле страницы имеют другой адрес и вид... Нужно разобраться с настройками, проверить весь код и найти ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сайт на джумле. Мелкие изменения

    Добрый день, коллеги ! Есть сайт на джумле. В него нужно внести мелкие изменения ( мелкие дороботки дизайна, незначительный правки в коде) тз есть, вышлю в личку + адрес сайта напишите сроки и цены от ....

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад