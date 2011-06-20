Сверстать шаблон Joomla

Перестал корректно работать поиск товаров-нужно настроить.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В приложении jpg файлы. (главная страница и одна из внутренних)
psd вышлю по запросу.
Необходимо сверстать данный шаблон для Joomla, установить движок на хостинг и настроить для работы.
Оплата: WM по факту исполнения - проблем с оплатой никогда не возникало (см. отзывы)
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