Решить проблему с кодировкой на сайте под Joomla

Системы управления (CMS)Завершен3 заявки138 просмотров
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Проблема заключается в том, что после того как я установил ЧПУ через АртиоСеф на страницах в метатегах вместо текста "????????????" вопросики, поэтому когда я публикую ссылку вконтакте тоже вопросики вот http://vkontakte.ru/rusfanat Может кто скажет я сам поправлю или дам доступы к темплейт и модулю артиосеф

Бюджет 5$

сайт rusfanat.ru

вот исходный код любой страницы view-source:http://www.rusfanat.ru/futbol/diarra-otkazal-uventusu.html там в тегах дескриптион и кейвордс вопросики это и нужно поправить. Скорее это Артио Сеф

Joomla
12 лет назад
lermontov-nma
Михаил 
31 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 отзывов(-2)
Выбранный исполнитель
maverick_den
Ден 
38 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
63 отзыва(-6)
12 лет назад
$5
1 день
+10 - удивило то, что, в отличие от других фрилансеров, моментально отвечал на все вопросы без задержек, поэтому решить проблему удалось достаточно быстро
Быстро решили проблему благодаря подробному ее описанию, с оплатой проблем нет. Надеюсь еще поработаем.