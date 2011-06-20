Решить проблему с кодировкой на сайте под Joomla

Проблема заключается в том, что после того как я установил ЧПУ через АртиоСеф на страницах в метатегах вместо текста "????????????" вопросики, поэтому когда я публикую ссылку вконтакте тоже вопросики вот http://vkontakte.ru/rusfanat Может кто скажет я сам поправлю или дам доступы к темплейт и модулю артиосеф

Бюджет 5$

сайт rusfanat.ru

вот исходный код любой страницы view-source:http://www.rusfanat.ru/futbol/diarra-otkazal-uventusu.html там в тегах дескриптион и кейвордс вопросики это и нужно поправить. Скорее это Артио Сеф