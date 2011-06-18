Сайт на Wordpress

Работа для тех, кто хорошо знает / программирует под Wordpress.

Надо:

- Найти в сети фришный новостной шаблон templatic.com/demos/?theme=newstime

- Поставить его себе на хостинг

- Вычистить из него ненужные ссылки, баги и проверить на отсутствие всяких проблем )

- Проверить шаблон на работоспособность

- Изменить шаблон в соответствии с ТЗ.

- Взять в сети минимум страниц, необходимый для демонстрации работы шаблона и залить в шаблон.

- Изменить адреса страниц в соответствии с требованиями Гугла, например http://greece.ua/novosti/abastovki-v-gretsii

- Установить необходимые плагины (каптча, защита от спама в комментариях, сео, социалка и т.п.).

Краткое ТЗ – в прилагаемом файле. Есть уточняющие вопросы, надо дополнить – дополняем вместе ДО начала работы )

Условия работы:

1. Оплата – по окончанию работы. Т.е. или 50% когда покажете сайт и я протестирую его на вашем хостинге, а 100% оплата тОлько после установки, настройки и проверки правильности работы ЦМС на моем хостинге.

Я уже вышел из того возраста и положения, когда кидают. А вот меня пытаются регулярно. Хотите СБР – тогда пишем вместе более подробное ТЗ – и без проблем! )

2. Желательно исполнитель из Украины. Но не факт.

3. Форма оплаты – любая.

4. Если есть Ваши предложения по бюджету – предлагайте )

5. НЕТ СКАЙПА, сил, времени, рук, мозгов и еще чего закончить проект за дней 5-7 не беритесь. Надо больше времени или денег – аргументируйте )

Требования к Исполнителю:

1. Программист, глубоко знающий Wordpress и не менее 1 года в сервисе.

2. Обязательны ссылки на реальные работающие в сетИ (а не в скриншотах) сайты на Wordpress.

3. На время работы – необходима возможность оперативного общения голосом – чат/голос скайпа, телефон. А мейл – только оправка факсов. Аськи у меня нет и не будет. Не можете общаться удобным для меня образом – не беритесь, пожалуйста, за эту работу.

4. От вас – конкретные предложения по срокам, стоимости и порядку работы.

5. Задача максимум – найти профессионального программиста (команды – не нужны), с которым можно сделать еще три-четыре-пять таких сайтов.