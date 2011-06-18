Сайт на Wordpress

Проблема заключается в том, что после того как я установил ЧПУ через АртиоСеф на страницах в метатегах вместо текста "????????????" вопросики, поэтому когда я публикую ссылку вконтакте тоже вопросики вот http://vkontakte.ru/rusfanat Может кто скажет ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Работа для тех, кто хорошо знает / программирует под Wordpress.
Надо:
- Найти в сети фришный новостной шаблон templatic.com/demos/?theme=newstime
- Поставить его себе на хостинг
- Вычистить из него ненужные ссылки, баги и проверить на отсутствие всяких проблем )
- Проверить шаблон на работоспособность
- Изменить шаблон в соответствии с ТЗ.
- Взять в сети минимум страниц, необходимый для демонстрации работы шаблона и залить в шаблон.
- Изменить адреса страниц в соответствии с требованиями Гугла, например http://greece.ua/novosti/abastovki-v-gretsii
- Установить необходимые плагины (каптча, защита от спама в комментариях, сео, социалка и т.п.).
Краткое ТЗ – в прилагаемом файле. Есть уточняющие вопросы, надо дополнить – дополняем вместе ДО начала работы )
Условия работы:
1. Оплата – по окончанию работы. Т.е. или 50% когда покажете сайт и я протестирую его на вашем хостинге, а 100% оплата тОлько после установки, настройки и проверки правильности работы ЦМС на моем хостинге.
Я уже вышел из того возраста и положения, когда кидают. А вот меня пытаются регулярно. Хотите СБР – тогда пишем вместе более подробное ТЗ – и без проблем! )
2. Желательно исполнитель из Украины. Но не факт.
3. Форма оплаты – любая.
4. Если есть Ваши предложения по бюджету – предлагайте )
5. НЕТ СКАЙПА, сил, времени, рук, мозгов и еще чего закончить проект за дней 5-7 не беритесь. Надо больше времени или денег – аргументируйте )
Требования к Исполнителю:
1. Программист, глубоко знающий Wordpress и не менее 1 года в сервисе.
2. Обязательны ссылки на реальные работающие в сетИ (а не в скриншотах) сайты на Wordpress.
3. На время работы – необходима возможность оперативного общения голосом – чат/голос скайпа, телефон. А мейл – только оправка факсов. Аськи у меня нет и не будет. Не можете общаться удобным для меня образом – не беритесь, пожалуйста, за эту работу.
4. От вас – конкретные предложения по срокам, стоимости и порядку работы.
5. Задача максимум – найти профессионального программиста (команды – не нужны), с которым можно сделать еще три-четыре-пять таких сайтов.
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