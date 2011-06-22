Нужно сделать небольшую CMS, задача которой, управлять информационной частью сайта хостинг-компании. Дизайн и вёрстка остаются прежними. В данный момент сайт частично управляется средствами биллинга rootpanel (rootpanel.ru) . Необходимо сделать привязку к существующим статическим HTML шаблонам: ...
Приватный проект для Кочетков Михаил (Arctos)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Выполнить ряд работ по настройке и допиливанию функционала Joomla 1.5: работа с маетриалами, категориями и разделами. Расширение функционала
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