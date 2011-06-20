Незначительное исправление

Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок131 просмотр
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Сайт на Joomla + VirtueMart

Нужно исправить несколько ошибок. Подробности в личной переписке.

12 лет назад
vaselisk2011
Сергей 
45 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
4 отзыва(-1)
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