Создание алфавитного рубрикатора для WordPress

Требуется создать скин/темплейт для сайта на DNN (Dot Net Nuke) по прикрепленному дизайну. Цены и сроки отправляйте на konslun|@|gmail.com
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Требуется создание алфавитного рубрикатора для магазина на WP. Подробности — в личку.
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