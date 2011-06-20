Верстка темплейта для DNN по данному дизайну

Системы управления (CMS)Закрытнет заявок93 просмотра
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Требуется создать скин/темплейт для сайта на DNN (Dot Net Nuke) по прикрепленному дизайну. Цены и сроки отправляйте на konslun|@|gmail.com

12 лет назад
pandatsk
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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