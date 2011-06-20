Virtuemart

Проблема заключается в том, что после того как я установил ЧПУ через АртиоСеф на страницах в метатегах вместо текста "????????????" вопросики, поэтому когда я публикую ссылку вконтакте тоже вопросики вот http://vkontakte.ru/rusfanat Может кто скажет ...