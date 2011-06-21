Не отображаются картинки в rss ленте

Здравствуйте.

Есть rss лента на Joomla 1.5, она забирает информацию (фотографию новости и заголовок новости) с одного из разделов Яндекс.Новостей.

Проблема в том что иногда подгружаются не все фотографии.

Не могу понять почему.

Укажите пожалуйста в чем может быть проблема.

Спасибо.