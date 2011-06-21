Не отображаются картинки в rss ленте

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки130 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте.

Есть rss лента на Joomla 1.5, она забирает информацию (фотографию новости и заголовок новости) с одного из разделов Яндекс.Новостей.

Проблема в том что иногда подгружаются не все фотографии.

Не могу понять почему.

Укажите пожалуйста в чем может быть проблема.

Спасибо.

12 лет назад
Rina83
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
shevchenkoa
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 дней назад
12 лет назад
$20
5 дней