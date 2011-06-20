Подкорректировать сайт на Drupal

Есть сайт http://komorazhygmana.com.ua система управления Drupal. Необходимо доработать следующие четыре пункта:

1) Настроить комментарии таким образом, чтобы все посетители сайта имели возможность оставлять комментарии, с модерированием через систему управления. Сейчас, при оставлении комментария незарегистрированным пользователем, он отправляется, но нигде не отображается, ни на сайте, ни в административной панели. Администратор оставляет комментарии без проблем.

2) В разделе "Поэзия" http://komorazhygmana.com.ua/?q=taxonomy/term/4 необходимо устранить ошибку, какой-то непонятный блок с надписью "n/a" на розовом фоне.

3) При редактировании страницы, в визуальном редакторе, при нажатии на кнопку установки гиперссылки, открывается пустое всплывающее окно. Необходимо либо переустановить визуальный редактор, либо устранить проблему.

4) Добавить кнопки центрирования текста в визуальном редакторе.

Указывайте, пожалуйста, сроки и цену в заявках.