Нужно создать копию сайта под NetCat

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка129 просмотров
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Нужно создать копию сайта под NetCat

ICQ:1194314

Дизайн готов и свёрстан.

http://zalil.ru/upload/31322988 - ТЗ

12 лет назад
myNEON
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад