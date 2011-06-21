Нужно написать собсвенную CMS

Есть скрипт выбора моделей машин. Написан на пхп и использует базу данным mysql. Нужно переписать этот скрипт под модуль друпала(седьмая версия).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно написать собственную СMS для веб-студии!
Особенную систему: удобную для пользования с продуманной логикой!
Указывайте цены в заявке. Без цен рассматривать не буду.
Если получиться что для проекта будет выбран " свободный" человек с Украины - возможно предложим работу в офисе г. КИЕВ!
Указывайте в сообщении желаемый уровень заработной платы за месяц!
Скрываю заявки - для того что-бы люди не демпинговали! надеюсь так получить адекватные и реальные цены!
Спасибо!
С уважением, Евгений!
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