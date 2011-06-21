Нужно написать собсвенную CMS

Нужно написать собственную СMS для веб-студии!

Особенную систему: удобную для пользования с продуманной логикой!

Указывайте цены в заявке. Без цен рассматривать не буду.

Если получиться что для проекта будет выбран " свободный" человек с Украины - возможно предложим работу в офисе г. КИЕВ!

Указывайте в сообщении желаемый уровень заработной платы за месяц!

Скрываю заявки - для того что-бы люди не демпинговали! надеюсь так получить адекватные и реальные цены!

Спасибо!

С уважением, Евгений!