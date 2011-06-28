Доработка сайта, внесение изменений

Сайт http://www.rrgroup.ru/ на Host CMS. Необходимо внести изменения на сайте согласно приложению, некоторые работы в случае невозможности можно отложить. С вас сроки и цена вопроса.

Значок почты: заменить [email protected] на [email protected]

Всю страницу и сайт - настроить по разрешению под маленькие мониторы - пример мой компьютер, готов каждый раз высылать принтскрины

Левый блок:

а)Значок ICQ-консультатнт сделать горящим (он-лайн зелёный, офлайн серый)

б)Значок и название Skype сделать активным. Пример сверху справа на сайте аудиторсайта.рф

Форма on-line ответа:

а)Заменить текст "Отвечу на Ваши вопросы за 10 секунд." на "В течении 15 сек. отвечу на ваши вопрос."

"б)Заменить фото девушки на другую фото девушки.

в)Формы две сделать одинаковой длинны и текст в них сделать с одинаковым отступом или без него, а не как сейчас.

Блок справа - только на странице Калининград.

Кнопка "Контакты" должна вести на новую страницу (закрытую от индексации) - contact2

"На данной новой странице Контактов:

а)Retail's Research Group заменить на Бизнес-Продвижение.

б)Многоканальный телефон заменить с московского на калининградский.

в)Время работы - сменить на местное.

г)Ваш Он-лайн консультант сменить номер аськи на тот, что справа и кнопку Консультанта сделать горящей, когда аська включена.

д)Убрать блоки: * с зеленым текстом; * текст под зеленым блоком; * кнопку сделать заказ; * линию поиска.

е)форму отправки заявки заменить на такую же как в Калининграде и переместить сверху в самый низ."

"Баннер справа - Наши клиенты в Калининграде:

Замедлить переход смен логотипов в полтора раза"

Центральная форма заявки - только страница Калининград и contact2

"а)планируемый бюджет:

аа)переименовать на ""Приблизительный бюджет (руб.)""

аб)перенести данный блок под ""Ваш e-mail для отчета""

ав)сделать его ввиде позунка, а не выпадающего меню; пример bdbd.ru/order/"

б)в поле нижнем "На какие товары и ..." убрать жирное выделение слов

Поле с текстом в центре страницы:

а)над первым абзацем - жирным слова "О компании" добавить.

б)Заменить "Мы, калининградская компания, " на "Мы, подразделение калининградской группы компаний Бизнес-Продвижение, "

в)перед вторым абзацем поставить жирным слева "Почему мы?"

г)Блок текста "Наш адрес ..." и "На встречу ..." заменяем на то как прописали в contact2 наши адреса и контакты

Страницы "О компании" и "Портфолио" форму заявки убрать вниз вместо последнего абзаца и кнопки "Сделать заказ"

Кнопка "Сделать заказ" на странице Калининград - выровнять по центру изгиба нижний линии в подвале.

Подвал на странице Калининград. Host CMS - убрать вправо к надписи RRG. Продвижение и аудит сайтов - вместо того, что сейчас.

Подвал на странице Калининград. Номер телефона сделать жирным и зеленым, как в контактах.

Кнопку "Сделать заказ" переименовать на "Отправить заявку" на всех страницах сайта.

В разделе "Контакты" сделать аську 603-518-161 и чтобы была активна

Форма Заявки - блок справа - убрать строку "Кем вы работаете" и сократить поле заявки в размере

Он-лайн-консультант всегда, 100% должен приходить на аську.