Доработка сайта, внесение изменений

Нужно написать собственную СMS для веб-студии! Особенную систему: удобную для пользования с продуманной логикой! Указывайте цены в заявке. Без цен рассматривать не буду. Если получиться что для проекта будет выбран " свободный" человек с Украины - возможно ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт http://www.rrgroup.ru/ на Host CMS. Необходимо внести изменения на сайте согласно приложению, некоторые работы в случае невозможности можно отложить. С вас сроки и цена вопроса.
Значок почты: заменить [email protected] на [email protected]
Всю страницу и сайт - настроить по разрешению под маленькие мониторы - пример мой компьютер, готов каждый раз высылать принтскрины
Левый блок:
а)Значок ICQ-консультатнт сделать горящим (он-лайн зелёный, офлайн серый)
б)Значок и название Skype сделать активным. Пример сверху справа на сайте аудиторсайта.рф
Форма on-line ответа:
а)Заменить текст "Отвечу на Ваши вопросы за 10 секунд." на "В течении 15 сек. отвечу на ваши вопрос."
"б)Заменить фото девушки на другую фото девушки.
в)Формы две сделать одинаковой длинны и текст в них сделать с одинаковым отступом или без него, а не как сейчас.
Блок справа - только на странице Калининград.
Кнопка "Контакты" должна вести на новую страницу (закрытую от индексации) - contact2
"На данной новой странице Контактов:
а)Retail's Research Group заменить на Бизнес-Продвижение.
б)Многоканальный телефон заменить с московского на калининградский.
в)Время работы - сменить на местное.
г)Ваш Он-лайн консультант сменить номер аськи на тот, что справа и кнопку Консультанта сделать горящей, когда аська включена.
д)Убрать блоки: * с зеленым текстом; * текст под зеленым блоком; * кнопку сделать заказ; * линию поиска.
е)форму отправки заявки заменить на такую же как в Калининграде и переместить сверху в самый низ."
"Баннер справа - Наши клиенты в Калининграде:
Замедлить переход смен логотипов в полтора раза"
Центральная форма заявки - только страница Калининград и contact2
"а)планируемый бюджет:
аа)переименовать на ""Приблизительный бюджет (руб.)""
аб)перенести данный блок под ""Ваш e-mail для отчета""
ав)сделать его ввиде позунка, а не выпадающего меню; пример bdbd.ru/order/"
б)в поле нижнем "На какие товары и ..." убрать жирное выделение слов
Поле с текстом в центре страницы:
а)над первым абзацем - жирным слова "О компании" добавить.
б)Заменить "Мы, калининградская компания, " на "Мы, подразделение калининградской группы компаний Бизнес-Продвижение, "
в)перед вторым абзацем поставить жирным слева "Почему мы?"
г)Блок текста "Наш адрес ..." и "На встречу ..." заменяем на то как прописали в contact2 наши адреса и контакты
Страницы "О компании" и "Портфолио" форму заявки убрать вниз вместо последнего абзаца и кнопки "Сделать заказ"
Кнопка "Сделать заказ" на странице Калининград - выровнять по центру изгиба нижний линии в подвале.
Подвал на странице Калининград. Host CMS - убрать вправо к надписи RRG. Продвижение и аудит сайтов - вместо того, что сейчас.
Подвал на странице Калининград. Номер телефона сделать жирным и зеленым, как в контактах.
Кнопку "Сделать заказ" переименовать на "Отправить заявку" на всех страницах сайта.
В разделе "Контакты" сделать аську 603-518-161 и чтобы была активна
Форма Заявки - блок справа - убрать строку "Кем вы работаете" и сократить поле заявки в размере
Он-лайн-консультант всегда, 100% должен приходить на аську.
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