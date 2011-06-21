Cобрать сайт под Wordpress

$280
Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок176 просмотров
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Необходимо собрать сайт для кинокомплекса на основе готового дизайна (psd) под CMS Wordpress

Требования к разработчику:

- оперативность

- выдерживание сроков

Требования:

- количество типов страниц для верстки 4

- сопряжение с действующим модулем расписаний

- работа с различными формами отображения афиш кинофильмов

- полная управлемость контентом и картинками) из админки водпресса

- подробный faq по управлению контентом

WordPress
12 лет назад
zampolit-vvp
Пилипчук 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад