Доработка сайта на Битрикс

$50
Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка111 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо доработать сайт на битрикс.

ТЗ прикрепляю.

Работу необходимо выполнить в ближайшее время.

Без предоплаты.

При успешном выполнении заказа будем постоянно сотрудничать.

12 лет назад
vananchenko
Влад 
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад