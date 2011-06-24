Перенести сайт на другой движок

Необходимо перенести сайт с движка Fusion 6 на более функциональный движок типа DLE, Joomla, Wordpress или что-то подобное, то в чём Вы очень хорошо разбираетесь и что больше подойдёт.

Сам сайт который требует переноса достаточно большой. Для переноса информация необходимы какие-то самописные скрипты или программки. Информации много (более 10.000 материалов, включая книги, аудио и видоо).

НА сайте более 43000 пользователей (база соответственна у движка "особая", желательно сохранить их при возможности).

Форум сайта тоже довольно большой, но его можно и не сохранять.

Важно сохранить лишь саму структуру ресурса. Старый движок не позволяет эффективно управлять сайтом и раскручивать его, всё это приводит к постепенному "умиранию", поэтому было принято решение исправить это шаткое положение.

Работа объёмная, но не слишком сложное.

Требуются умения и понимании задачи.

Ссылку на сайт я скину заинтересованным лицам.