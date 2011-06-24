Перенести сайт на другой движок

Необходимо доработать сайт на битрикс. ТЗ прикрепляю. Работу необходимо выполнить в ближайшее время. Без предоплаты. При успешном выполнении заказа будем постоянно сотрудничать.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо перенести сайт с движка Fusion 6 на более функциональный движок типа DLE, Joomla, Wordpress или что-то подобное, то в чём Вы очень хорошо разбираетесь и что больше подойдёт.
Сам сайт который требует переноса достаточно большой. Для переноса информация необходимы какие-то самописные скрипты или программки. Информации много (более 10.000 материалов, включая книги, аудио и видоо).
НА сайте более 43000 пользователей (база соответственна у движка "особая", желательно сохранить их при возможности).
Форум сайта тоже довольно большой, но его можно и не сохранять.
Важно сохранить лишь саму структуру ресурса. Старый движок не позволяет эффективно управлять сайтом и раскручивать его, всё это приводит к постепенному "умиранию", поэтому было принято решение исправить это шаткое положение.
Работа объёмная, но не слишком сложное.
Требуются умения и понимании задачи.
Ссылку на сайт я скину заинтересованным лицам.
- Похожие заказы
- $50Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $10
Нужна срочная помошь по джумле сайт установлен нужно срочно сделать небольшие доработки подробней в аське стучитесьСистемы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $250
Есть макет сайта в PSD. Нужно сверстать и прикрепить к Joomla. Сайт - каталог сигар, из дополнительных вещей - регистрация пользователя, добавление продукта в псевдокорзину - простое запоминание через cookie. Прикрепил пример макета. Вестка кроссбраузерная, все страницы должны быть ...Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Нужно обновить джумлу до текущей версии и провести ревизию CMS. сайт www.sovmed.ruСистемы управления (CMS)10 заявокЗакрыт12 лет назад
[email protected] Необходимо установить и настроить плагин http://wordpress.org/extend/plugins/all-in-one-seo-pack/, а также подключить аналитику гугл и яндексСистемы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $280
Необходимо собрать сайт для кинокомплекса на основе готового дизайна (psd) под CMS Wordpress Требования к разработчику: - оперативность - выдерживание сроков Требования: - количество типов страниц для верстки 4 - сопряжение с действующим модулем расписаний - работа с различными формами отображения афиш ...Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно создать копию сайта под NetCat ICQ:1194314 Дизайн готов и свёрстан. http://zalil.ru/upload/31322988 - ТЗСистемы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт12 лет назад
На prestadev.ruСистемы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Сайт http://www.rrgroup.ru/ на Host CMS. Необходимо внести изменения на сайте согласно приложению, некоторые работы в случае невозможности можно отложить. С вас сроки и цена вопроса. Значок почты: заменить [email protected] на [email protected] Всю страницу и сайт - ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен12 лет назад
Нужно написать собственную СMS для веб-студии! Особенную систему: удобную для пользования с продуманной логикой! Указывайте цены в заявке. Без цен рассматривать не буду. Если получиться что для проекта будет выбран " свободный" человек с Украины - возможно ...Системы управления (CMS)11 заявокЗакрыт12 лет назад