Доработка сайта

Системы управления (CMS)Завершен4 заявки167 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть сайт на DLE 9.2

нужно сделать несколько исправлений.

1. создать выплывающее боковое меню

2. исправить отображение контента (точнее картинка блока контента перекрывает текст)

Интересует цена и сроки

12 лет назад
vaselisk2011
Сергей 
45 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
4 отзыва(-1)
Выбранный исполнитель
unclere
35 летТаиланд
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
12 лет назад
$50
1 день
Все понял с полу слова, сделал очень быстро и качественно. огромное спасибо. буду продолжать с ним работать.
-