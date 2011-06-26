Доработка сайта

Здравствуйте. Есть сайт на Modx Revolution. На нем есть форма отправки сообщений с сайта на FormIt. В форме сообщений есть поле для прикрепления файла. Форма отправляется на почту. Проблема: файл не прикрепляется, есть запись имени файла, но самого файла ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт на DLE 9.2
нужно сделать несколько исправлений.
1. создать выплывающее боковое меню
2. исправить отображение контента (точнее картинка блока контента перекрывает текст)
Интересует цена и сроки
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