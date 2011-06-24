Проблема на Modx Revo

Здравствуйте.

Есть сайт на Modx Revolution. На нем есть форма отправки сообщений с сайта на FormIt.

В форме сообщений есть поле для прикрепления файла.

Форма отправляется на почту.

Проблема: файл не прикрепляется, есть запись имени файла, но самого файла в аттаче нет.

Пишите кто поможет решить и за сколько денег.