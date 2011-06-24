Проблема на Modx Revo

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка147 просмотров
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Здравствуйте.

Есть сайт на Modx Revolution. На нем есть форма отправки сообщений с сайта на FormIt.

В форме сообщений есть поле для прикрепления файла.

Форма отправляется на почту.

Проблема: файл не прикрепляется, есть запись имени файла, но самого файла в аттаче нет.

Пишите кто поможет решить и за сколько денег.

MODX
12 лет назад
yura-pro
Юра 
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
sajax
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад
$1
1 день