Приватный проект для Афанасов Дмитрий (afdivi)

Системы управления (CMS)Завершен1 заявка123 просмотра
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Перенести сайт на CMS Joomla , чтобы иметь возможность свободного управления

12 лет назад
AlishaTur
Алевтина 
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
afdivi
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$50
1 день
Долго сомневалась кому поручить проект . Выбрала afdivi и нисколько не пожалела.Самые приятные впечатления от работы с Дмитрием! Сделал сайт быстро и по адекватной цене. До Дмитрия обращались к двум мастерам - только напортили. Дмитрий все сделал просто отлично!!! Даже не ожидали такого результата! 10 из 10! Человек знает свою работу на 5+ . Кроме того, объяснил и ответил на все мои многочисленные вопросы. Очень довольна! Буквально дал жизнь нашему сайту! Спасибо огромное!!!
И вам Алевтина спасибо за работу и за мгновенную оплату, приятно было с вами работать, таких заказчиков бы 100 на данном сайте и все бы жили счастливо :) Очень вежливая и порядочная Алевтина (AlishaTur) всем рекомендую +10!
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