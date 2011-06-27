Приватный проект для Афанасов Дмитрий (afdivi)

Долго сомневалась кому поручить проект . Выбрала afdivi и нисколько не пожалела.Самые приятные впечатления от работы с Дмитрием! Сделал сайт быстро и по адекватной цене. До Дмитрия обращались к двум мастерам - только напортили. Дмитрий все сделал просто отлично!!! Даже не ожидали такого результата! 10 из 10! Человек знает свою работу на 5+ . Кроме того, объяснил и ответил на все мои многочисленные вопросы. Очень довольна! Буквально дал жизнь нашему сайту! Спасибо огромное!!!