Требуется немного доработать сайт на Drupal

Что именно:

1. Правильно настроить работу блоков(т.е. отображение блоков на разных страницах)

2. На сайте есть пункт меню "Заявка" , выглядит она как обычная вебформа, в которой надо сделать выпадающий список всех товаров на сайте, поле количество и кнопку "выбрать еще".

3. Сделать вот такое же калькулятор для товара http://www.triora.ua/ua/instruments/calculator/index

4. Есть еще пару моментов, но это уже потом,

Требуется человек действительно разбирающийся в drupal. Если не достаточно понятно пишите , я дополню, жду ваших предложений!