Поправить сайт на WebAsyst ShopScript

Необходима установка и настройка DjangoCMS на FreeBSD (на сервисе firstvds.ru), а также необходима полная инструкция по установке и настройке ее с нуля.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ТЗ здесь zalil.ru/upload/31282438
Можно писать в ICQ:1194314
Бюджет 7000.
Оплата по факту.
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