Установка и настройка DjangoCMS на FreeBSD

Здравствуйте. Есть сайт на Modx Revolution. На нем есть форма отправки сообщений с сайта на FormIt. В форме сообщений есть поле для прикрепления файла. Форма отправляется на почту. Проблема: файл не прикрепляется, есть запись имени файла, но самого файла ...