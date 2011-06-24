Установка и настройка DjangoCMS на FreeBSD

Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок162 просмотра
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Необходима установка и настройка DjangoCMS на FreeBSD (на сервисе firstvds.ru), а также необходима полная инструкция по установке и настройке ее с нуля.

FreeBSDDjango
12 лет назад
OXOTnick
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
55 отзывов