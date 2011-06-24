Верстка и сайт на joomla

$120
Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок169 просмотров
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Отверстать странички. перенести сайт с джумлы 1.5 на джумлу 1.6. выполнить в короткие сроки.

Стучать только ответственным. icq 3822167

Joomla
12 лет назад
mihail-cullen
Михаил 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад