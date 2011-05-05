mihail-cullen

Нужно сделать xml на сайт недвижимости по мейлу, рамблеру и из рук в руки. движок сайта – джумла. Сроки ограничены. Оплата по этапам. Обращаться в icq: 633766329 (только туда) – сразу ...
- $100Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
- $170
Нужен человек, разбирающийся в данной cms. Писать в icq: 633766329Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт14 лет назад
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Требуется опытный специалист. тз – zalil.ru/31519945 обсуждаем – icq 356494301 Стучаться только тем, кто готов.HTML-верстка1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $25
Zalil.ru/31483285 – здесь верстка. здесь я – icq 3822167 сайт есть. по верстке сделать прогресс бар, поймете о чем я. нужно загружать картинку большего размера и друпал должен сам ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $300
Платформа – YII подробности тут – icq 3822167 кидаем ссылки на свои аккаунты и на проект. Кто знаком с платформой, стучитесь.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $100
Нужны доделки сайта на Symfony. Редизайн, переверстка, программирование. По всем вопросам обращайтесь - icq 3822167Закрыт14 лет назад
- $100
За сутки требуется натянуть готовую верстку на битрикс и поставить пару простых функций. Делать под ключ, оплата по факту. Стучаться только тем, кто уверен в своих силах. Ничего сложного нет. Кидайте сразу ссылку на ...Закрыт14 лет назад
- $50
Нужно сверстать 10 страничек и поставить на dle. делайте на своем или бесплатном хостинге. цена указана. Сроки - очень срочно. ваши предложения и уточнения по тз жду по icq 3822167 Расплачиваюсь вебманями, ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $120
Отверстать странички. перенести сайт с джумлы 1.5 на джумлу 1.6. выполнить в короткие сроки. Стучать только ответственным. icq 3822167Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт14 лет назад
Ничего сложного, цмс предлагайте, все подробности по icq 3822167Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется написать магазин в достаточно короткий срок. Кто уверен в своих силах – обращайтесь. верстка уже натянута на движок. обращаться – 3822167 сразу кидаем ссылку на проект и на свой аккаунт. ...Закрыт14 лет назад
Требуется спец по Ruby. Доделки несложные. Обращайтесь icq 3822167Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Обращаться только тем, кто хочет работать. подробности по icq 3822167Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $150
Магазин должен быть на bexx. Ничего сложного нет. За подробностями – сюда icq 3822167Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $130
Сделать сайт на друпале. За подробностями – icq 3822167. Сразу кидайте ссылку на проект и на аккаунт. Основное требование – быстрое выполнение.Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Движок – moDx. Подойдет и Shop Script и Magento. Дизайн есть, выгрузка для формирования csv из 1с я дам. Стучитесь за подробностями в icq 3822167. Сразу кидайте примеры подобных ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $90
Необходимо сделать простой сайт-каталог с тремя уровнями допуска Подробности в аське 1076119Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт14 лет назад
Движок – moDx. Подойдет и Shop Script и Magento. Дизайн есть, выгрузка для формирования csv из 1с я дам. Стучитесь за подробностями в icq 3822167. Сразу кидайте примеры подобных ...Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $30
Требуется ответственный прогер на php, который выполнит все достаточно быстро. По всем вопросам обращайтесь icq 3822167Закрыт14 лет назад
Довольно простенькие задачи на джумле. Всего их будет три. Чтобы добраться до второй, нужно выполнить первую. Все подробности по icq 3822167. Сразу кидайте в аську свой ник на веблансе. ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад