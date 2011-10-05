XML Joomla

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок223 просмотра

Нужно сделать xml на сайт недвижимости по мейлу, рамблеру и из рук в руки. движок сайта – джумла. Сроки ограничены. Оплата по этапам.

Обращаться в icq: 633766329 (только туда) – сразу указываем ссылку на фриланс-аккаунт.

Откровенные новички, желающие учиться в процессе работы – лесом. Нужны только толковые спецы. В будущем работой обеспечу.

Joomla
14 лет назад
mihail-cullen
Михаил 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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