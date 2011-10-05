Добавить 5 CSS стилей для таблиц

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки168 просмотров

Необходимо доработать плагин wp-table-reloaded. Подробнее о плагине можно почитать

здесь http://tobias.baethge.com/wordpress-plugins/wp-table-reloaded-english/faq/

На данный момент есть только один стиль, необходимо доработать ещё 5.

Подробнее смотрите в прикрепленном архиве.

CSSWordPress
14 лет назад
EleSha
Елена 
46 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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