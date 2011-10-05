Добавить 5 CSS стилей для таблиц

Разработчики не доделали регистрацию через социалки, сделать ЧПУ, и еще несколько доделак и поправок, еще в некоторых браузерах все сползает. Все расскажу в личке. Нужно сделать быстро! Очень быстро! При хорошей работе возможно постоянное обращение. ...