Установить ежедневный гороскоп на сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки170 просмотров

Необходимо установить ежедневный гороскоп с автоматическим обновлением на мой интернет-магазин, скрипт ShopOS.

14 лет назад
kat483
Катя 
42 года
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Venom4eg
Андрей 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$25
1 день
Программист потрясающий! Профессионал! Понимает всё с полуслова, выполняет работу быстро и может выполнить любое пожелание. Я в восторге! Всем советую!
Отличный заказчик и очень приятная в общении девушка) Рекомендую! Позитивное настроение при работе обеспечено!)

Заявки фрилансеров

Venom4eg
Андрей 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад