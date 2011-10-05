Сделать сайт-каталог

Есть дизайн, верстка. Требуется заточить каталог, по тз и макетам. Желательно на базе joomla. Выбор компонента обсудим, главное чтоб было удобно, ничего лишнего...

Структура каталога:

Список категорий товаров – Список производителей – Список моделей – Список товаров

Список категорий и производителей представлен в виде названия и изображения.

Список моделей представлен в виде названия, изображения и текстовое описание производителя.

Список товаров содержит: текстовое описание модели, текстовое описание товара, список мини-изображений товаров.

При клике на изображение отображается увеличенное изображение и соответствующее текстовое описание.

После согласования вышлю макеты.