Сделать меню на сайте на CMS ModX

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки157 просмотров

Есть сайт на cms modx, нужно сделать дополнительное меню в рамках одного раздела и его подкатегорий.

Бюджет от 500 руб.

MODX
14 лет назад
maxburov
Максим 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров