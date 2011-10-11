День добрый, необходимо получить корзину как на сайте ***** Т.е. свести процесс заказа до одной страницы самой корзины. 1. Стандартное содержимое корзины 2. Адрес доставки. Сделать это нужно ...
Доработать Social Engine 4.1.7
1. Нужно сделать возможность регистрировать ники на кириллице, либо на латинице.
2. Изменить урл профиля с http://site.net/profile/username на http://site.net/profile/id
Выбранный исполнитель
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