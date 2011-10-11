Доработать Social Engine 4.1.7

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка151 просмотр

1. Нужно сделать возможность регистрировать ники на кириллице, либо на латинице.

2. Изменить урл профиля с http://site.net/profile/username на http://site.net/profile/id

14 лет назад
WebAdequate
Сергей 
42 года
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

gribowski
Иван 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$50
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

gribowski
Иван 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад