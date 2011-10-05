Модификация корзины shop-script

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  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки139 просмотров

День добрый,

необходимо получить корзину как на сайте *****

Т.е. свести процесс заказа до одной страницы самой корзины.

1. Стандартное содержимое корзины

2. Адрес доставки.

Сделать это нужно для Shop-script.

Если сможете сделать такое, то возможно дальнейшее сотрудничество.

14 лет назад
alat
42 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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