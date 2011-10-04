Простенький калькулятор доставки грузов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт14 заявок221 просмотр

Нужен простой калькулятор доставки грузов.

Пунктов назначения два - Москва и Челябинск.

Переменные - объем груза и вес груза. Всё.

Калькулятор прямо на html-страничке, не в отдельном окне. Забиваем данные в пустые поля, нажимаем кнопочку, получаем результат.

От вас: стоимость и срок изготовления.

HTML
14 лет назад
Sopor
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14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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