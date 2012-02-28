Необходимо написать систему биллинга на php+ mysql + ajax (формы регистрации и тп.) ТЗ дописываю. Аналог: reg.ru, beget.ru, ukrnames.com, freehost.ua. Вкратце: мультиязычная панель 2-х уровней: администратор/пользователь Оплата - интеграция с платежными системами (предоставлю биллинг-систему ...
Меню-аккордеон и контактная форма во всплыв. окне
Привет всем!
Нужны доработки для сайта на ShopScript:
1.Меню-аккордеон
Есть многоуровневое меню. Его нужно сделать по аналогии с таким:
http://ruseller.com/lessons.php?rub=32&id=209
2.Всплывающее окно с формой обратной связи (с затемнением страницы)
Уведомления должны высылаться на почту, в админку не нужно.
Ни для меню, ни для формы дизайн не нужен.
От вас: сроки и цена.
Спасибо!
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