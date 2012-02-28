Меню-аккордеон и контактная форма во всплыв. окне

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Завершен2 заявки165 просмотров

Привет всем!

Нужны доработки для сайта на ShopScript:

1.Меню-аккордеон

Есть многоуровневое меню. Его нужно сделать по аналогии с таким:

http://ruseller.com/lessons.php?rub=32&id=209

2.Всплывающее окно с формой обратной связи (с затемнением страницы)

Уведомления должны высылаться на почту, в админку не нужно.

Ни для меню, ни для формы дизайн не нужен.

От вас: сроки и цена.

Спасибо!

13 лет назад
TerraZet
Анна 
42 года
15 лет в сервисе
Была
месяц назад

Выбранные исполнители

berr45
Игорь 
42 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
$100
5 дней
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Korvin
Сергей 
49 лет
20 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
$30
1 день

Заявки фрилансеров

berr45
Игорь 
42 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
Korvin
Сергей 
49 лет
20 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад