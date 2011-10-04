Нужно установить движок и натянуть дизайн

Двиг на ваш выбор чтобы можно было сделать форму обратной связи, работал поиск и добавить инглиш

В админке должно быть все просто и понятно, возможность вставки с ютуба

Можно джумлу какую нибудь.

Нужно сделать сегодня, дизайн простейший

Кто свободен пишите лучше сразу номер аськи и цену