Натянуть дизайн

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Закрыт3 заявки184 просмотра

Нужно установить движок и натянуть дизайн

Двиг на ваш выбор чтобы можно было сделать форму обратной связи, работал поиск и добавить инглиш

В админке должно быть все просто и понятно, возможность вставки с ютуба

Можно джумлу какую нибудь.

Нужно сделать сегодня, дизайн простейший

Кто свободен пишите лучше сразу номер аськи и цену

Joomla
14 лет назад
top1spb
Коля 
51 год
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров