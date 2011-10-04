Java приложение

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Закрытнет заявок178 просмотров

нужено получить исходный код программы программу дам по skype + перекодирование

программа по мойму написана на java нужен весь исходный рабочий код

))) все предложеия в скайп

skype znaidiuk_ievgen

Java
14 лет назад
Znaydyuk
Женя 
31 год
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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