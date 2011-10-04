Необходимо разработать инструмент- анализатор, который анализирует, оптимизирован ли веб-сайт для мобильных устройств. Под оптимизацией понимается, что содержание явно читаемо на мобильном устройстве без необходимости увеличения по ширине оптимизированной страницы адаптируется, в независимости ...
Добавление изображений
В самописный двиг при регистрации сделать добавление фотографий, то есть реализовать просто загрузку фото в папку.
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