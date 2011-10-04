Добавление изображений

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Закрыт5 заявок146 просмотров

В самописный двиг при регистрации сделать добавление фотографий, то есть реализовать просто загрузку фото в папку.

14 лет назад
JIucifeR
Олег 
33 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
11 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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