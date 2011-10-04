Требуется создать кредитный калькулятор для размещения его на сайте

JS, Flash, php - это без особой разницы.

Пример подобного калькулятора.

www.nissan.ru/RU/ru/tools/finance-it.html#tools/finance-it

Особенность в том, что у нас другие данные и есть выбор модели. Представленный ориентируется на цену автомобиля, у нас же от выбора конкретной модели прямо в самом калькуляторе. Само приложение ни от чего не зависит, просто выбор условий и сразу результат как на примере.

От вас, сроки, примеры работ, отзывы (более 20 положительных = аванс, с отрицательным аванса не будет никак, но показывать его можно на своей стороне)