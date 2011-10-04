Необходимо разработать инструмент- анализатор, который анализирует, оптимизирован ли веб-сайт для мобильных устройств. Под оптимизацией понимается, что содержание явно читаемо на мобильном устройстве без необходимости увеличения по ширине оптимизированной страницы адаптируется, в независимости ...
Требуется создать кредитный калькулятор
Требуется создать кредитный калькулятор для размещения его на сайте
JS, Flash, php - это без особой разницы.
Пример подобного калькулятора.
www.nissan.ru/RU/ru/tools/finance-it.html#tools/finance-it
Особенность в том, что у нас другие данные и есть выбор модели. Представленный ориентируется на цену автомобиля, у нас же от выбора конкретной модели прямо в самом калькуляторе. Само приложение ни от чего не зависит, просто выбор условий и сразу результат как на примере.
От вас, сроки, примеры работ, отзывы (более 20 положительных = аванс, с отрицательным аванса не будет никак, но показывать его можно на своей стороне)
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