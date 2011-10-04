Требуется создать кредитный калькулятор

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки193 просмотра

Требуется создать кредитный калькулятор для размещения его на сайте

JS, Flash, php - это без особой разницы.

Пример подобного калькулятора.

www.nissan.ru/RU/ru/tools/finance-it.html#tools/finance-it

Особенность в том, что у нас другие данные и есть выбор модели. Представленный ориентируется на цену автомобиля, у нас же от выбора конкретной модели прямо в самом калькуляторе. Само приложение ни от чего не зависит, просто выбор условий и сразу результат как на примере.

От вас, сроки, примеры работ, отзывы (более 20 положительных = аванс, с отрицательным аванса не будет никак, но показывать его можно на своей стороне)

JavaScriptPHP
14 лет назад
vladbabiy
42 года
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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