WebAsyst: Нужен скрипт, меняющий картинки в катал.

Вообщем вот есть сайт www.standes.ru

там типа у товаров есть цвета.Нужно сделать что бы можно было нажать на цвет и картинка поменяла цвет тоже. Соответственно 6 цветов – заливаем 6 картинок.И каждая привязана к цвету. Нажимаем на белую, вылетает картинка с белой витриной.

WebAsyst – Нужен скрипт меняющий картинки в каталоге.

Оплата по факту.

Срок и цену.