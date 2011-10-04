WebAsyst: Нужен скрипт, меняющий картинки в катал.

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Закрыт1 заявка86 просмотров

Вообщем вот есть сайт www.standes.ru

там типа у товаров есть цвета.Нужно сделать что бы можно было нажать на цвет и картинка поменяла цвет тоже. Соответственно 6 цветов – заливаем 6 картинок.И каждая привязана к цвету. Нажимаем на белую, вылетает картинка с белой витриной.

WebAsyst – Нужен скрипт меняющий картинки в каталоге.

Оплата по факту.

Срок и цену.

Webasyst
14 лет назад
ivan_glazov
Глазов 
33 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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