Доработка плагина Wordpress. Слайдер на Javascript

Есть два плагина для Wordpress делающих слайдеры:

1. wp-coda-slider ( http://dl.dropbox.com/u/440928/wp-coda-slider.zip )

2. easytabs ( http://dl.dropbox.com/u/440928/easytabs.zip )

Нравится внешний вид и анимация первого ( http://wp-performance.com/wp-coda-slider/ ), но он настроен для вывода постов из определенной категории, что совсем не подходит.

Нам же необходимо размещать в слайдере любую произвольную информацию.

Работа со вторым устраивает, но не подходит внешний вид и анимация ( http://www.jacquidervan.com/services/easytabs-plugin/ ).

Т. о. необходимо объединить эти 2 плагина, чтобы можно было вставить этот несчастный слайдер куда угодно просто разместив код наподобие:

01

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03 Festival

04 Article

05 Weddings 06

07

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Title

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Title

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Фактически, необходимо подключить необходимые css и javascript из плагина coda в плагин easytabs.

Также очень желательно, если у человека-посетителя проблемы с браузером или отключена java, то он все равно видел бы размещенную информацию нумерованным списком.

Оплата Яндекс.Деньгами или Webmoney.