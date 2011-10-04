Имеется компонентJoomISP для хостинг компании который нужно модифицировать: 1. Период билинга задается только из админки, пользователь не может выбрать нужную ему периодичность - необходима доработка 2. Пакеты задаются жестко, пользователь ...
Доработка плагина Wordpress. Слайдер на Javascript
Есть два плагина для Wordpress делающих слайдеры:
1. wp-coda-slider ( http://dl.dropbox.com/u/440928/wp-coda-slider.zip )
2. easytabs ( http://dl.dropbox.com/u/440928/easytabs.zip )
Нравится внешний вид и анимация первого ( http://wp-performance.com/wp-coda-slider/ ), но он настроен для вывода постов из определенной категории, что совсем не подходит.
Нам же необходимо размещать в слайдере любую произвольную информацию.
Работа со вторым устраивает, но не подходит внешний вид и анимация ( http://www.jacquidervan.com/services/easytabs-plugin/ ).
Т. о. необходимо объединить эти 2 плагина, чтобы можно было вставить этот несчастный слайдер куда угодно просто разместив код наподобие:
01
02
- Festival
- Article
- Weddings
03
04
05
06
07
08
09
Title
10
11
12
13
Title
14
15
16
17
Title
18
19
20
21
Фактически, необходимо подключить необходимые css и javascript из плагина coda в плагин easytabs.
Также очень желательно, если у человека-посетителя проблемы с браузером или отключена java, то он все равно видел бы размещенную информацию нумерованным списком.
Оплата Яндекс.Деньгами или Webmoney.
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