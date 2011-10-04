Доработка плагина Wordpress. Слайдер на Javascript

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Закрыт3 заявки137 просмотров

Есть два плагина для Wordpress делающих слайдеры:

1. wp-coda-slider ( http://dl.dropbox.com/u/440928/wp-coda-slider.zip )

2. easytabs ( http://dl.dropbox.com/u/440928/easytabs.zip )

Нравится внешний вид и анимация первого ( http://wp-performance.com/wp-coda-slider/ ), но он настроен для вывода постов из определенной категории, что совсем не подходит.

Нам же необходимо размещать в слайдере любую произвольную информацию.

Работа со вторым устраивает, но не подходит внешний вид и анимация ( http://www.jacquidervan.com/services/easytabs-plugin/ ).

Т. о. необходимо объединить эти 2 плагина, чтобы можно было вставить этот несчастный слайдер куда угодно просто разместив код наподобие:

01

02

    03

  • Festival

    • 04

  • Article

    • 05

  • Weddings

    • 06

07

08

09

Title

10

11

12

13

Title

14

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16

17

Title

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Фактически, необходимо подключить необходимые css и javascript из плагина coda в плагин easytabs.

Также очень желательно, если у человека-посетителя проблемы с браузером или отключена java, то он все равно видел бы размещенную информацию нумерованным списком.

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CSSJavaJavaScriptWordPress
14 лет назад
elf-english
Тимур 
42 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

onenineninethree
Константин 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$25
1 день

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onenineninethree
Константин 
36 лет
14 лет в сервисе
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14 лет назад